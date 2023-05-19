Гендиректор «Балтики»: Мы хотим остаться в РПЛ, как говорится, всерьез и надолго

Генеральный директор калининградскойпрокомментировал выход клуба в российскую Премьер-лигу.

«Событие, по меньшей мере, историческое для Калининграда — 25 лет город не был в Премьер-Лиге. Мы наконец-то возвращаемся. Сложно передать словами. Мы очень долго к этому шли, и вот наконец мы там. Ждём начала нового сезона.

Конечно, какое-то время мы прорабатывали стратегию, селекционную политику и общую концепцию. Уже какое-то время готовимся к РПЛ. Не хотел бы сейчас называть цели на следующий сезон, однако мы точно не хотим быть командой-лифтом, которая вылетит в первый же сезон. Мы хотим остаться в РПЛ, как говорится, всерьез и надолго», — приводит слова Волженкина «Чемпионат».

«Балтика» сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет. В последний раз она играл сильнейшей лиге в 1998 году.