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    Моуринью: «Рома» должна сыграть безошибочно, чтобы выйти в финал

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался в преддверии ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Байером».

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Мы очень хотим выиграть этот полуфинал для болельщиков. Они невероятные и заслуживают радости. Но мы должны сыграть безошибочно, чтобы выйти в финал. Трудно сказать, как сложится матч.

    Мы хотим выйти в финал, но я не знаю, будет ли дополнительное время или серия пенальти. Нам ничего не гарантировано. Впереди еще длинный путь», — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.

    В первом матче римская команда одержала домашнюю победу со счетом 1:0. Ответная игра пройдет в Леверкузене сегодня, 18 мая. Начало — 22:00 по мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

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