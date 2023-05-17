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    Галактионов рассказал, когда Дзюба может продлить контракт с «Локомотивом»

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что московский клуб в ближайшее время может подписать новый контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «С Артемом пожали руки, когда он приходил в клуб. Все договоренности сохраняются. Мы довольны им, подготовительные моменты с продлением контракта, насколько я знаю, начались. Окончательные нюансы по нему и по другим игрокам будут после последней игры. Возможно, раньше.

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    • Беседа и консультации по переходу Дзюбы были со многими людьми. Но главное, что было при личной с ним беседе. Кто сыграл главную роль в процентном значении не измерить. Со Слуцким тоже общался», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    Дзюба провел в текущем чемпионате России девять матчей, забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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