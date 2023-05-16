Морган заявил, что «Арсенал» смог бы выиграть АПЛ, если бы подписал Роналду

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Смейтесь сколько угодно, но, если бы мы подписали Роналду, когда он покинул "МЮ", до конца сезона — как он, кстати, хотел сделать, — мы бы выиграли АПЛ.
Он знает, как выигрывать главные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», — написал в соцсетях Морган, являющийся болельщиком «Арсенала».
Напомним, что в декабре 2022 года Морган взял скандальное интервью у нападающего Криштиану Роналду, после чего «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом.