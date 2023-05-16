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    Морган заявил, что «Арсенал» смог бы выиграть АПЛ, если бы подписал Роналду

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    Известный журналист Пирс Морган предположил, что «Арсенал» имел бы все шансы выиграть чемпионат Англии, если бы подписал нападающего Кристиану Роналду в зимнее трансферное окно.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Смейтесь сколько угодно, но, если бы мы подписали Роналду, когда он покинул "МЮ", до конца сезона — как он, кстати, хотел сделать, — мы бы выиграли АПЛ.

    Он знает, как выигрывать главные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», — написал в соцсетях Морган, являющийся болельщиком «Арсенала».

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    • Напомним, что в декабре 2022 года Морган взял скандальное интервью у нападающего Криштиану Роналду, после чего «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом.

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