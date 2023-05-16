Морган заявил, что «Арсенал» смог бы выиграть АПЛ, если бы подписал Роналду

Известный журналистпредположил, чтоимел бы все шансы выиграть чемпионат Англии, если бы подписал нападающегов зимнее трансферное окно.

«Смейтесь сколько угодно, но, если бы мы подписали Роналду, когда он покинул "МЮ", до конца сезона — как он, кстати, хотел сделать, — мы бы выиграли АПЛ.

Он знает, как выигрывать главные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно», — написал в соцсетях Морган, являющийся болельщиком «Арсенала».

Напомним, что в декабре 2022 года Морган взял скандальное интервью у нападающего Криштиану Роналду, после чего «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с футболистом.