Владелец «Флорентины» Коммиссо: В «Ювентус» едут не ради футболки, а за деньгами

Владелецоценил трансферную политику лондонскогои туринского

«На мне лежит большая ответственность. Главная проблема "Фиорентины" состоит в том, что нет доходов. Я не могу каждый год терять 40 миллионов. С клубами Англии все сложнее.

Они поступают так же, как "Ювентус": платят игрокам больше, чем они того заслуживают. И мы потеряли таких игроков, как Кьеза, Влахович и Бернардески. Но в Турин едут не ради футболки, а за деньгами.

Вот "Челси" потратил миллионы, чтобы быть двенадцатым. По крайней мере, я ничего не потратил», — приводит слова Коммиссо Viola News.

«Фиорентина» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А с 49-ю очками в активе. «Челси» — на 11-й позиции в АПЛ (43 балла).