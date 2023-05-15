Погба снова получил травму в матче за «Ювентус»

«Ювентус» в матче 35-го тура чемпионата Италии обыграл «Кремонезе» со счетом 2:0.

Впервые с апреля 2022 года Поль Погба попал в стартовый состав (390 дней спустя). Но это событие обернулось для хавбека настоящим кошмаром.

На 21-й минуте 30-летний француз внезапно свалился на газон, получив травму на ровном месте. Помощь медицинского штаба ему не помогла — в итоге вместо него на поле в итоге появился Аркадиуш Милик.

Для Погба матч с «Кремонезе» стал только шестым в чемпионате Италии в сезоне-2022/2023. С начала сентября по конец января игрок восстанавливался после перенесённой травмы колена.