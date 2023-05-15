Лапорта: Сделаем все, чтобы вернуть Месси в «Барселону»

Президент «Барселоны»после досрочного чемпионства ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего

Напомним, что накануне «сине-гранатовые» победили «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги и завоевали золотые медали.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуть Месси назад, в Барселону», — сказал Лапорта Jijantes.

Месси — воспитанник «Барселоны», он перешел в академию клуба в 2000 году, а в 2004 году дебютировал за основную команду. Вместе с «сине-гранатовыми» аргентинец завоевал 35 титулов.

Летом 2021 года Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ». Контракт 35-летнего аргентинца с парижским клубом действует до конца июня 2023 года.