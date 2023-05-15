Аллегри высказался о травме Погба

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал травму полузащитника туринцевв матче 35-го тура серии А с «Кремонезе» (2:0).

На 21-й минуте 30-летний француз внезапно свалился на газон, получив травму на ровном месте. Помощь медицинского штаба ему не помогла — в итоге вместо него на поле в итоге появился Аркадиуш Милик.

«Мы все разочарованы, тем более что он очень хорошо себя чувствовал. Печально, ведь он пожертвовал многим, чтобы выздороветь и теперь снова выбывает. Он почувствовал боль в четырехглавой мышце.

Поль — взрослый мужчина, он может с этим справиться. Конечно, были риски получить травму, когда вы не играли почти год. Нам очень грустно, но мы будем ждать его», — цитирует Аллегри пресс-служба туринцев.

Погба проводил свой шестой матч в серии А в этом сезоне. Футболист почти весь год лечился после повреждений. Он впервые вышел в старте в апреле 2022 года.