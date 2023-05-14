«Монако» — «Лилль»: счет матча 0:0

В поединке 35-го тура чемпионата Франциипровели очную встречу, которая завершилась нулевой ничьей.

После этого результата «Монако» остался на 4-м месте в таблице Лиги 1. На счету команды Филиппа Клемана 65 очков после 35 туров. «Лилль» занимает 5-е место с 60 баллами.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Лилль 0:0 Монако: Александр Нюбель, Вандерсон, Аксель Дисаси, Крислен Матсима, Каю Энрике, Элиот Матазо, Юссуф Фофана, Такуми Минамино (Магнес Аклиуше, 74'), Александр Головин (Брил Эмболо, 73'), Исмаил Якобс, Мирон Боадю (Элисс Бен-Сегир, 59') Лилль: Джонатан Дэвид (Алан Виржиниус, 85'), Жонатан Бамба, Реми Кабелла, Тимоти Уэа (Адам Уна, 65'), Анхель Гомес (Андре Гомеш, 77'), Бенжамен Андре, Исмаили, Алешандро Рибейро, Жозе Фонте, Бафоде Диаките, Люка Шевалье Предупреждения: Анхель Гомес (71'), Philippe Clement (79'), Бафоде Диаките (90 + 3')

В 21:45 по мск начнется матч «Марсель» — «Ренн», который будет закрывать программу игрового дня. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.