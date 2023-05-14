Хавбек «Химок»: Мы должны были побеждать «Спартак»

Сербский полузащитник «Химок»высказал свое мнение по поводу матча с московским «Спартаком» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

Напомним, что подмосковный клуб весь второй тайм играл в большинстве после удаления защитника «Спартака» Даниила Денисова.

«В матче со "Спартаком" мы должны были взять три очка, но удалось взять только одно. У нас было много моментов. Понимаем, что нужно проводить именно такие игры в концовке сезона. Так же, как со "Спартаком", показывать желание, качество и результат», — цитирует Главчича Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ. На счету «Химок» 18 очков и 15 позиция.