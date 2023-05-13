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    «Рубин» выиграл 5-й матч в Первой лиге подряд

    «Рубин» — «Акрон»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Рубин» выиграл у «Акрона» со счетом 3:2 в матче 31-го тура Первой лиги.

    Джоэль Фамейе
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    Джоэль Фамейе

    Уже на 17-й минуте встречи счет был 3:1 в пользу «Рубина». Второй тайм казанцы проиграли 0:1.

    По голу в составе «бордовых» забили Рустамжон Ашурматов, Мераби Уридия и Джоэль Фамейе. Руслан Апеков и Абу-Саид Эльдарушев отличились у «Акрона».

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Рубин — Акрон 3:2
    Голы: 1:0 Рустам Ашурматов (4'), 2:0 Мераби Уридия (7'), 2:1 Руслан Апеков (13'), 3:1 Джоэль Фамейе (17'), 3:2 Дмитрий Сасин (90+2') Рубин: Юрий Дюпин, Марат Апшацев, Рустам Ашурматов, Алан Дзагоев, Джоэль Фамейе, Дмитрий Кабутов, Александр Мартынович, Илья Самошников, Егор Тесленко, Мераби Уридия, Александр Зотов Акрон: Сергей Волков, Руслан Апеков, Иван Чудин, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Андрес Понсе, Даниил Сагуткин, Никита Салтыков, Константин Савичев, Павел Шакуро, Илья Зуев Предупреждения: Рустам Ашурматов (22'), Константин Савичев (28'), Джоэль Фамейе (37'), Дмитрий Кабутов (80'), (86')

    «Рубин» одержал 5-ю победу подряд в Первой лиге и с 62 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Акрон» с 39 баллами на счету располагается на 12-й строчке.

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