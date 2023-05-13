Чернов: В конце были «качели», могли как выиграть, так и проиграть

Защитник московскогоподвел итог матча противв рамках 27-го тура РПЛ.

«Получилась очень тяжелая игра. В конце были "качели", могли как выиграть, так и проиграть. Думаю, ничья — закономерный результат. Спасибо Селе, что нас вытащил в конце пару раз.

Конечно, перед игрой настраивались на победу, но опять пропустили глупый гол, опять получили красную карточку. Сегодня команда еще раз показала, что у нее есть характер. Настраиваемся на дерби, там совсем другая игра будет.

А что улыбаться, команда не сделала тот результат, который хотела. Да, мне приятно за награду, но это все равно не показатель», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Спартак» (51 очко) — четвертый, «Химки» (18 пунктов) — пятнадцатый.