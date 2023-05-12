«Ланс» — «Реймс»: счет матча 2:1, обзор голов

переигралсо счетом 2:1 в матче 35-го тура французской Лиги 1.

На гол Фоларина Балогана хозяева ответили точными ударами Пшемыслава Франковски и Секо Фофаны. При этом, «Ланс» забил дважды играя в меньшинстве из-за удаления Кевина Дансо на 15-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Ланс — Реймс 2:1 Голы: 0:1 Фоларин Балогун (пенальти) (23'), 1:1 Пшемыслав Франковский (пенальти) (40'), 2:1 Секо Фофана (55') Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Пшемыслав Франковский, Салис Абдул-Самед, Секо Фофана, Дейер Мачадо (Массадио Айдара, 70'), Адриен Томассон (Давид Перейра Кошта, 89'), Луа Опенда (Жан Онана, 78'), Флорьян Сотока Реймс: Фоларин Балогун, Дзюня Ито, Алексис Флипс (Арбер Зенели, 74'), Йенс-Люс Каюсте (Valentin Atangana Edoa, 85'), Азор Матусива (Кай Сирхёйс, 74'), Маршал Манетси, Томас Фоке, Юнис Абдельхамид, Эммануэль Агбаду, Максим Бузи (Mohamed Toure, 86'), Йеванн Диуф Предупреждения: Юнис Абдельхамид (37'), Пшемыслав Франковский (52'), Алексис Флипс (67'), Фоларин Балогун (74') Удаление: Кевин Дансо (19')

Победа позволила «Лансу» набрать 75 очков и закрепиться на втором месте в турнирной таблице. У «Реймса» 50 пунктов и десятая строчка.