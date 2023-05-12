Бушманов: «Химки» могут создать проблемы спартаковцам

Бывший футболиствысказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между

«Ожидаю, что "Спартак" обыграет "Химки" и наберёт три очка, которые очень нужны. Но команда Талалаева может создать проблемы спартаковцам — лёгкой игры ожидать не стоит.

"Химки" будут сопротивляться и делать всё для того, чтобы набрать очки в этом матче. Пока есть хотя бы минимальные шансы на спасение, химчане будут цепляться за каждую возможность набрать очки. Поэтому "Спартаку" будет непросто», — сказал Бушманов Чемпионату.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 6 очков.

«Спартак» располагается на 4-й строчке с 49-ю баллами. Команда отстает от 2-й строчки на 2 балла.

Матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» состоится 13 мая в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.