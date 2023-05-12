ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал
    Все новости спорта

    Бушманов: «Химки» могут создать проблемы спартаковцам

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Химки
    Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

    Евгений Бушманов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Бушманов

    «Ожидаю, что "Спартак" обыграет "Химки" и наберёт три очка, которые очень нужны. Но команда Талалаева может создать проблемы спартаковцам — лёгкой игры ожидать не стоит.

    "Химки" будут сопротивляться и делать всё для того, чтобы набрать очки в этом матче. Пока есть хотя бы минимальные шансы на спасение, химчане будут цепляться за каждую возможность набрать очки. Поэтому "Спартаку" будет непросто», — сказал Бушманов Чемпионату.

    «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 17-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 6 очков.

    «Спартак» располагается на 4-й строчке с 49-ю баллами. Команда отстает от 2-й строчки на 2 балла.

    Матч 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» состоится 13 мая в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лацио» на второе место Серии А?
  • «Лацио» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Сборная Канады стартует с уверенной победы?
  • Латвия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Финляндия начнет ЧМ-2023 с выноса США
  • Финляндия — США. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.14
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Словакия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Аяччо
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры