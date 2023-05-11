Ташуев: Тики-така — это хлам, который не имеет цели

Главный тренер «Ахмата»после победы над «Торпедо» (5:1) в 26-м туре РПЛ рассказал, в чем пытается быть похожим на

«Предположу, что сказалось увлечение испанского тренера (Жозепа Клотета, главного тренера "Торпедо" — прим.) методом рондо, у нас его называют "квадратами". То есть владением ради владения.

Гвардиола, которого считают адептом этого стиля, говорил в своем большом докладе (у меня он есть): "Ненавижу перепасовку ради самой перепасовки, ненавижу 'тики‑таку'.

Это хлам, который не имеет цели. Пас нужно отдавать с четким конечным намерением забить.

'Барселона' никогда не играла в 'тики‑таку'. Все, что мы делали, сводилось к задаче перенасытить одну часть поля, чтобы заставить соперника ослабить свою оборону".

Мне нравится приоритет, который Гвардиола присваивает передачам в футболе: первая категория ценности — пасы вперед, вторая — поперек, третья — назад. В работе стараюсь исходить именно из таких установок.

У "Торпедо" же прослеживалась передачи без владения. Возможно, это связано с методикой Пепа Клотета, которая направлена на процесс, а не на результат. Маловато агрессии, чтобы атаковать.

После матча один из торпедовских лидеров верно заметил: "Мы проиграли свою и чужую штрафную площадь". А это в футболе самое главное, остальное — лишь подводящие моменты», — сказал Ташуев в интервью «Матч ТВ».

«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.