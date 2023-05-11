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    Ташуев: Тики-така — это хлам, который не имеет цели

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после победы над «Торпедо» (5:1) в 26-м туре РПЛ рассказал, в чем пытается быть похожим на Хосепа Гвардиолу.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Предположу, что сказалось увлечение испанского тренера (Жозепа Клотета, главного тренера "Торпедо" — прим.) методом рондо, у нас его называют "квадратами". То есть владением ради владения.

    Гвардиола, которого считают адептом этого стиля, говорил в своем большом докладе (у меня он есть): "Ненавижу перепасовку ради самой перепасовки, ненавижу 'тики‑таку'.

    Это хлам, который не имеет цели. Пас нужно отдавать с четким конечным намерением забить.

    'Барселона' никогда не играла в 'тики‑таку'. Все, что мы делали, сводилось к задаче перенасытить одну часть поля, чтобы заставить соперника ослабить свою оборону".

    Мне нравится приоритет, который Гвардиола присваивает передачам в футболе: первая категория ценности — пасы вперед, вторая — поперек, третья — назад. В работе стараюсь исходить именно из таких установок.

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    • У "Торпедо" же прослеживалась передачи без владения. Возможно, это связано с методикой Пепа Клотета, которая направлена на процесс, а не на результат. Маловато агрессии, чтобы атаковать.

    После матча один из торпедовских лидеров верно заметил: "Мы проиграли свою и чужую штрафную площадь". А это в футболе самое главное, остальное — лишь подводящие моменты», — сказал Ташуев в интервью «Матч ТВ».

    «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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