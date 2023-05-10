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    «Спартак» обратился в РФС с просьбой рассмотреть два эпизода в матче с «Зенитом»

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    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС на ближайшем заседании рассмотрит два эпизода по матчу 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:2). Ближайшая комиссия состоится 11 мая.

    «Спартак» — «Зенит»
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    «Спартак» — «Зенит»

    «В ЭСК РФС обратился "Спартак" с просьбой рассмотреть два момента из матча против "Зенита".

    Будут изучены эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры — неназначенный пенальти в ворота "Зенита" и момент с фолом в голевой атаке на ворота москвичей», — приводит ТАСС слова представителей службы коммуникаций РФС.

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