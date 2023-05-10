«Спартак» обратился в РФС с просьбой рассмотреть два эпизода в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС на ближайшем заседании рассмотрит два эпизода по матчу 26-го тура РПЛ(3:2). Ближайшая комиссия состоится 11 мая.

«В ЭСК РФС обратился "Спартак" с просьбой рассмотреть два момента из матча против "Зенита".

Будут изучены эпизоды на 38-й и 39-й минутах игры — неназначенный пенальти в ворота "Зенита" и момент с фолом в голевой атаке на ворота москвичей», — приводит ТАСС слова представителей службы коммуникаций РФС.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом страны за 5 туров до конца чемпионата. «Красно-белые» ведут борьбу за 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.