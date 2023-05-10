В РФС прокомментировали реформирование ФНЛ 2

В РФС заявили, что целью реформирования ФНЛ 2 стало повышение конкурентности турнира.

«Цель реформы — повышение конкурентности соревнований под эгидой ФНЛ. Сейчас 22% матчей Второй лиги заканчиваются с разгромным счетом — новый формат позволит существенно сократить число таких матчей и повысит соревновательность турнира, что принципиально важно для прогресса молодых футболистов.

Также создание многоступенчатой системы упростит адаптацию молодых футболистов из ЮФЛ и МФЛ к взрослому футболу, сделает его более бесшовным. А проведение соревнований по системе "весна‑осень" позволит синхронизировать календари ЮФЛ, МФЛ и турниров МРО», — сообщила служба коммуникаций РФС.