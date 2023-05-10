Черчесов о целях «Ференцвароша»: Хотелось бы в этом году пробиться в группу Лиги чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша»рассказал о целях команды на следующий сезон.

«Ференцварош» под руководством Черчесова второй год подряд стал чемпионом Венгрии.

«Главное, понять, кто уезжает в сборные и когда возвращается. Есть над чем подумать: кого пораньше отпустить в отпуск, много других нюансов, которые нужно рассчитать, чтобы потом начать хорошо сезон.

Уже 11 июля начинается квалификация Лиги чемпионов, хотелось бы в этом году пробиться в группу.

С 29 мая — отпуск, 14 июня — первый рабочий день, медосмотр. На отдых — всего две недели, нам это время нужно провести с пользой.

Первый сбор пройдет недалеко от Будапешта, у границы со Словакией, а потом как обычно выезд в Австрию. Один контрольный матч точно проведем с "Зальцбургом", остальные — пока не знаю», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».