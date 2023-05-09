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    Воробьев заявил, что «Оренбург» сможет за медали в следующем сезоне РПЛ

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    Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался о результатах команды в российской Премьер-лиге и выразил надежду на прогресс в сезоне 2023/2024.

    Дмитрий Воробьев
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    Дмитрий Воробьев

    «В матче с ЦСКА "Оренбургу" не хватало последнего паса. Хорошо выходили из обороны, но есть большие проблемы в завершающей стадии.

    Если судить по игре, то "Оренбург" должен быть выше в турнирной таблице. Есть ещё шансы подняться выше — и все к этому стремятся. Никто из команды не хочет быть в середине таблицы.

    Есть уверенность, что в следующем сезоне мы сохраним и улучшим этот результат: даже можем побороться за медали», — сказал Воробьев Чемпионату.

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    • «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. Команда отстает от 5-й строчки на 4 балла.

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