ЦСКА — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московскийв родных стенах переигралсо счетом 2:1.

Победу «армейцам» принесли точные удары Игоря Дивеева и Хесуса Медины. Гости ответили точным ударом Степана Оганесяна.

Отметим, что на 42-й минуте травму получил Иван Обляков, которого сразу же заменил Максим Мухин.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Оренбург 2:1 Голы: 1:0 Diveyev I. (8'), 2:0 Фёдор Чалов (87'), 2:1 Hovhannisyan S. (90+4') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан, Diveyev I., Мойзес, Кирилл Глебов, Саша Зделар, Виктор Мендес, Хесус Медина, Oblyakov I., Антон Заболотный, Фёдор Чалов Оренбург: Николай Сысуев, Александр Эктов, Данила Хотулёв, Ренато Гойкович, Маттео Стаматов, Тимур Аюпов, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Юрий Ковалёв, Florentin G., Дмитрий Воробьёв Предупреждения: Florentin G. (44'), Тимур Аюпов (45+1'), Маттео Стаматов (65'), Саша Зделар (66'), Данила Хотулёв (74')

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Победа позволила ЦСКА набрать 51 очко и подняться на второе место в турнирной таблице. У «Оренбурга» осталось 39 пунктов и седьмая строчка.