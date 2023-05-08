Галактионов: По результату мы двигаемся вперед, а качество нужно улучшать

Главный тренер московскоговысказался относительно поединка против(3:0).

«У нас есть задачи, которые поставлены перед командой и тренерским штабом. Нам нужно двигаться от игры к игре и улучшать качество игры, чтобы стать сильнее. По результату мы двигаемся вперед, а качество нужно улучшать. Сегодня были моменты, которые нам абсолютно не понравились, но победа была хорошей и желанной. Но еще раз скажу, что нам нужно усиливать качества и быть на голову сильнее.

Магкеев? Очень надеемся, что ничего серьезного. Был неприятный момент с коленом. Кузьмичев безболезненно его заменил, но будем надеяться, что Стас восстановится к следующей игре.

Дзюба? Был небольшой контакт, он получил ушиб и сейчас делает процедуры. Там нет ничего серьезного.

2:0 — это довольно скользкий счет. Многие команды могут терять концентрацию или подумать, что на классе можно доиграть. Но мы нацеливали ребят на то, что счет 0:0 и нужно заряженными выйти из раздевалки, быть агрессивными и продолжать действовать активно», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Победа позволила «Локомотиву» набрать 35 очков и подняться на девятое место в турнирной таблице. У «Сочи» 34 пункта и десятая строчка.