«Леччче» — «Верона»: счет матча 0:1, обзор гола

провели очную встречу в 34-м туре Серии А, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу веронцев.

Победный гол на 71-й минуте забил Сириль Нгонж, который отметился с передачи Милана Джурича.

Серия А. 34-й тур Лечче — Верона 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 — 71 НгонжЛечче: Фальконе, Жандре, Умтити, Баскиротто, Галло, Блен (Гонсалес, 72), Юлманд, Ди Франческо (Банда, 72), Уден (Коломбо, 83), Эспето, СисейВерона: Монтипо, Фараони (Депаоли, 71), Давидович, Маньяни, Хин, Лазович (Терраччано, 89), Тамез, Дуда (Сулемана, 71), Абильгор, Верди (Нгонж, 65), ДжуричПредупреждения: Фараони (19), Юлманд (22), Абильгор (34), Маньяни (52), Уден (79), Монтипо (82), Нгонж (86)

«Верона» набрала 30 очков и занимает 17-е место с отрывом в 3 балла от зоны вылета. У «Лечче» на пункт больше. Команда занимает 16-ю строчку.