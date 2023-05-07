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    «Верона» одержала минимальную победу над «Лечче»

    «Леччче» — «Верона»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Лечче» и «Верона» провели очную встречу в 34-м туре Серии А, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу веронцев.

    Сириль Нгонж
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    Сириль Нгонж

    Победный гол на 71-й минуте забил Сириль Нгонж, который отметился с передачи Милана Джурича.

    Серия А. 34-й тур
    Лечче — Верона 0:1 (0:0, 0:1)
    Гол: 0:1 — 71 НгонжЛечче: Фальконе, Жандре, Умтити, Баскиротто, Галло, Блен (Гонсалес, 72), Юлманд, Ди Франческо (Банда, 72), Уден (Коломбо, 83), Эспето, СисейВерона: Монтипо, Фараони (Депаоли, 71), Давидович, Маньяни, Хин, Лазович (Терраччано, 89), Тамез, Дуда (Сулемана, 71), Абильгор, Верди (Нгонж, 65), ДжуричПредупреждения: Фараони (19), Юлманд (22), Абильгор (34), Маньяни (52), Уден (79), Монтипо (82), Нгонж (86)

    «Верона» набрала 30 очков и занимает 17-е место с отрывом в 3 балла от зоны вылета. У «Лечче» на пункт больше. Команда занимает 16-ю строчку.

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