Головин: Главное, что выиграли, довели дело до победы

Российский полузащитникпрокомментировал свой гол в матче 34-го тура французской Лиги 1 с(2:1).

«Хорошая игра, набрали важные три очка. Несмотря на то что соперник находится внизу турнирной таблицы, не сказал бы, что матч получился простым для нас. Но главное, что выиграли, довели дело до победы.

Будет ли мой гол признан самым красивым в туре? Мне сложно об этом говорить. Во-первых, игры ещё идут, посмотрим, какие ещё мячи будут забиты. Во-вторых, не мне принимать такие решения. Хотя гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение. Как задумывал, так и получилось», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Таким образом, «Монако» набрал 64 очка и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице. У «Анже» осталось 14 пунктов и последняя, двадцатая позиция.