Мэйсон оценил игру «Тоттенхэма» в матче с «Кристал Пэлас»

Исполняющий обязанности главного тренеравысказал мнение об игре своей команды в матче АПЛ с(1:0).

«Временами игра была жесткой и жестокой. У "Пэлас" сейчас хороший период, и нам пришлось нелегко, но мы очень довольны тремя очками и чистой игрой.

В этой лиге нелегко сохранять ворота нетронутыми, так что после той недели, которую мы провели, это позитивный момент. Я доволен командой, так как все усердно работали на этой неделе, а без единства мы не победим. Так что хороший день», — приводит слова Мэйсона ВВС.

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ (57 очков). «Кристал Пэлас» — на 12-й позиции (40).