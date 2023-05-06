«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:0, обзор гола

В 35-м туре чемпионата Англиина своем поле обыгралсо счетом 1:0

Победный мяч в составе «шпор» на свой счет записал лучший бомбардир Харри Кейн, который отметился на 45-й минуте.

АПЛ. 35-й тур Тоттенхэм — Кристал Пэлас 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 — 45 КейнТоттенхэм: Форстер, Порро, Эмерсон, Лангле (Дайер, 88), Ромеро, Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Кейн, Ришарлисон (Кулусевски, 79), Сон Хын Мин (Данджума, 89)Кристал Пэлас: Джонстон, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Хьюз, 74), Эзе, Дукуре, Олисе, Заа, Айю (Эдуар, 84)Предупреждения: Шлупп (56), Уорд (69), Айю (73), Дэвис (83), Лангле (86), Заа (90), Форстер (90), Андерсен (90)

Теперь у «Тоттенхэма» 57 очков, с которыми он занимает 6-е место в таблице. «Шпоры» прервали серию из четырех матчей без побед.

«Кристал Пэлас» имеет 40 пунктов и занимает 12-е место в списке.