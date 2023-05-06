ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Лидс». Онлайн
  • 16:01
    • «Динамо» в большинстве вырвало победу у «Химок»
    Все новости спорта

    Кобелев: игра «Динамо» в матче с «Химками» не такая острая, как хотелось бы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Динамо
    Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре «бело-голубых» в матче РПЛ с «Химками» (1:0).

    Андрей Кобелев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Кобелев

    «Ход матча контролировало "Динамо". После удаления у "Химок" в начале второго тайма стало понятно, что они глубоко сядут у своих ворот. К сожалению, игра "Динамо" не такая острая, как хотелось бы.

    Но добились победы — это главное. Хотя сезон всё равно потерян: разницы между четвёртым и восьмым местом нет. Надо понимать уже на следующий сезон, кто из футболистов останется в команде.

    У "Динамо" нервная ситуация после вылета из Кубка и борьбы за призовую тройку.

    Выяснять отношения в команде надо в раздевалке, а не на поле. Это указывает, что у "Динамо" нет лидера. Не хватает человека, который мог бы решить проблемы одним своим словом», — сказал Кобелев Чемпионату.

  • «Динамо» в большинстве вырвало победу у «Химок»
  • Читайте по теме

    • После этого матча «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Россонери» не дадут конкурентам уйти в отрыв
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Что покажет «Лидс» с Аллардайсом против «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Ростов» наберет очки в матче с «Факелом»
  • «Ростов» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.15
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Свентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры