Кобелев: игра «Динамо» в матче с «Химками» не такая острая, как хотелось бы

Экс-тренервысказался об игре «бело-голубых» в матче РПЛ с(1:0).

«Ход матча контролировало "Динамо". После удаления у "Химок" в начале второго тайма стало понятно, что они глубоко сядут у своих ворот. К сожалению, игра "Динамо" не такая острая, как хотелось бы.

Но добились победы — это главное. Хотя сезон всё равно потерян: разницы между четвёртым и восьмым местом нет. Надо понимать уже на следующий сезон, кто из футболистов останется в команде.

У "Динамо" нервная ситуация после вылета из Кубка и борьбы за призовую тройку.

Выяснять отношения в команде надо в раздевалке, а не на поле. Это указывает, что у "Динамо" нет лидера. Не хватает человека, который мог бы решить проблемы одним своим словом», — сказал Кобелев Чемпионату.

После этого матча «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками в активе.