ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4
  • 16:01
    • «Динамо» в большинстве вырвало победу у «Химок»
  • 19:06
    • «Челси» обыграл «Борнмут» и прервал свою серию поражений
  • 18:57
    • Дубль Гюндогана принес «Ман Сити» победу над «Лидсом»
  • 18:43
    • «Аугсбург» на своем поле обыграл «Юнион»
  • 18:16
    • Рублев и Хачанов выиграли турнир в Мадриде в парном разряде
    Все новости спорта

    «Боруссия» М обыграла «Бохум», «Герта» одержала победу над «Штутгартом»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Бохум Герта Штутгарт
    Обзор матчей 31-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Боруссия» М
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Боруссия» М

    «Боруссия» М — «Бохум» 2:0

    «Боруссия» М обыграла «Бохум» (2:0) в матче 31-го тура Бундеслиги.

    Первый гол хозяев состоялся на 35-й минуте встречи. Полузащитник «Боруссии» Йонас Хофман отличился точным ударом и открыл счет — 1:0.

    Хозяева поставили точку в этом матче уже на 90+1-й минуте благодаря голу полузащитника Ларса Штиндля.

    Бундеслига.
    «Боруссия» М — «Бохум» 2:0
    Голы: 1:0 — 35 Хофманн, 2:0 — 90 Штиндль«Боруссия»: Омлин, Лайнер (Скалли, 90), Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Хофманн, Вайгль, Нойхаус (Вольф, 81), Нгуму (Нетц, 81), Коне, Плеа (Штиндль, 81)«Бохум»: Риманн, Гамбоа (Джанко, 46), Ордец, Шлоттербек, Данило Соарес (Стафилидис, 46), Машович (Кунде, 70), Лосилла (Ганвула, 81), Асано, Антви-Аджей, Цоллер (Ферстер, 63), ХофманнПредупреждения: Хофманн (41), Плеа (57), Стафилидис (85)

    После этого матча «Боруссия» М занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги (39 очков). «Бохум» — на 17-й позиции (28).

    «Герта» — «Штутгарт» 2:1

    Хозяева открыли счет на 29-й минуте встречи благодаря голу защитника команды Марка-Оливера Кемпфа.

    Спустя 9 минут «Штутгарт» сравнял счет. Отличился нападающий команды Серу Гирасси.

    На 45+2-й минуте форвард «Герты» Флориан Нидерлехнер вывел свою команду вперед.

    Бундеслига.
    «Герта» — «Штутгарт» 2:1
    Голы: 1:0 — 29 Кемпф, 1:1 — 38 Гирасси, 2:1 — 45 Нидерлехнер«Герта»: Кристенсен, Кенни, Кемпф (Сердар, 76), Уремович, Платтенхардт, Дардаи (Рохель, 76), Тузар, Лукебакио (Миттельштедт, 64), Йоветич, Нидерлехнер (Нганкам, 64), Рихтер (Эджуке, 76)«Штутгарт»: Бредлов, Вагноман, Антон (Переа, 71), Загаду, Ито, Соса, Харагути (Фюрих, 56), Эндо, Мийо, Гирасси, Тиагу Томаш (Мвумпа, 46)Предупреждения: Уремович (18), Нидерлехнер (19), Эндо (63), Рихтер (66), Кристенсен (90)

    После этого матча «Герта» занимает 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги (25 очков). «Штутгарт» — на 16-й строчке (28).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ростов» наберет очки в матче с «Факелом»
  • «Ростов» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Бавария» учинит разгром «Вердеру»
  • «Вердер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Забить получится не у всех
  • «Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.15
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Свентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры