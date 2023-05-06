«Боруссия» М обыграла «Бохум», «Герта» одержала победу над «Штутгартом»

Обзор матчей 31-го тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» М — «Бохум» 2:0

«Боруссия» М обыграла «Бохум» (2:0) в матче 31-го тура Бундеслиги.

Первый гол хозяев состоялся на 35-й минуте встречи. Полузащитник «Боруссии» Йонас Хофман отличился точным ударом и открыл счет — 1:0.

Хозяева поставили точку в этом матче уже на 90+1-й минуте благодаря голу полузащитника Ларса Штиндля.

Бундеслига. «Боруссия» М — «Бохум» 2:0 Голы: 1:0 — 35 Хофманн, 2:0 — 90 Штиндль«Боруссия»: Омлин, Лайнер (Скалли, 90), Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Хофманн, Вайгль, Нойхаус (Вольф, 81), Нгуму (Нетц, 81), Коне, Плеа (Штиндль, 81)«Бохум»: Риманн, Гамбоа (Джанко, 46), Ордец, Шлоттербек, Данило Соарес (Стафилидис, 46), Машович (Кунде, 70), Лосилла (Ганвула, 81), Асано, Антви-Аджей, Цоллер (Ферстер, 63), ХофманнПредупреждения: Хофманн (41), Плеа (57), Стафилидис (85)

После этого матча «Боруссия» М занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги (39 очков). «Бохум» — на 17-й позиции (28).

«Герта» — «Штутгарт» 2:1

Хозяева открыли счет на 29-й минуте встречи благодаря голу защитника команды Марка-Оливера Кемпфа.

Спустя 9 минут «Штутгарт» сравнял счет. Отличился нападающий команды Серу Гирасси.

На 45+2-й минуте форвард «Герты» Флориан Нидерлехнер вывел свою команду вперед.

Бундеслига. «Герта» — «Штутгарт» 2:1 Голы: 1:0 — 29 Кемпф, 1:1 — 38 Гирасси, 2:1 — 45 Нидерлехнер«Герта»: Кристенсен, Кенни, Кемпф (Сердар, 76), Уремович, Платтенхардт, Дардаи (Рохель, 76), Тузар, Лукебакио (Миттельштедт, 64), Йоветич, Нидерлехнер (Нганкам, 64), Рихтер (Эджуке, 76)«Штутгарт»: Бредлов, Вагноман, Антон (Переа, 71), Загаду, Ито, Соса, Харагути (Фюрих, 56), Эндо, Мийо, Гирасси, Тиагу Томаш (Мвумпа, 46)Предупреждения: Уремович (18), Нидерлехнер (19), Эндо (63), Рихтер (66), Кристенсен (90)

После этого матча «Герта» занимает 18-е место в турнирной таблице Бундеслиги (25 очков). «Штутгарт» — на 16-й строчке (28).