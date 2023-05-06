Байрамян прокомментировал поражение от «Факела»

Полузащитник «Ростова»заявил, что «Факел» (0:2) имел больше желания к победе. Также он считает, что такая высокая позиция в лиге не должна давить на команду.

«Трудно сказать. Не хочется по горячим следам делать какой-то вывод. Но мне показалось, мы проиграли достаточно много борьбы. "Факел", наверно, сегодня больше хотел победить. Они тоже выполняют свои задачи. Но мы не должны были уступать в борьбе сегодня.

Не должно давить. У нас много молодых парней. Лучше у них спросить. Не должно давить. Мы забрались так высоко. Но никто же не верил в это. Теперь нам осталось четыре игры. Должны отдаться полностью. Такого давления, как, когда ты борешься за выживание, этого точно нет», — цитирует Байрамяна СЭ.