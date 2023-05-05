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    Йоканович и Пятибратов оштрафованы по итогам матча «Динамо» — «Факел»

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    КДК РФС оштрафовал главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича и экс-тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова после очной встречи команд в 25-м туре РПЛ (0:2).

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    «Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из пределов технической зоны. Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов — выход за пределы технической зоны с выходом на поле. Пятибратов оштрафован на 30 тысяч рублей, а "Факел" на 20 тысяч рублей», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

    После 25 туров «Динамо» с 39 очками занимает 7-е место в РПЛ. «Факел» с 21 баллом занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. После матча с бело-голубыми воронежцы объявили об уходе Пятибратова и назначении Вадима Евсеева новым главным тренером команды.

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