Стало известно, кто будет руководить «Ростовом» в матче против «Факела»

Тренеррассказал, кто будет руководить командой в матче 26-го тура чемпионата России против

В прошедшем матче против «Спартака» главный тренер команды Валерий Карпин был удален.

«Тренерский штаб. Кафанов, Осипов и я. Будем втроем.

Удаление Карпина? Это неприятно. Но карточка уже есть, мы с ней ничего не сделаем. Разговор с судьей? Я пытался спросить, почему он трактовал те или иные моменты по-разному. Хотел услышать ответ, но его не было», — приводит слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Матч «Ростов» — «Факел» пройдет 6 мая. Начало встречи — в 19.00 мск. Эксперт Livesport подготовили специальный прогноз на данное противостояние.