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    Дубль Дейви Зельке принес победу «Кельну» в матче Бундеслиги с «Байером»

    «Байер» — «Кельн»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Кельн» в гостях обыграл «Байер» (2:1) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

    Дейви Зельке
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    Дейви Зельке

    На 14-й минуте встречи гости открыли счет. Нападающий «Кельна» Дейви Зельке после отличной передачи отправил мяч в ворота ударом головой.

    На 28-й минуте нападающий «Байера» Амин Адли попал точно в левый угол ворот и сравнял счет — 1:1.

    Спустя всего 8 минут все тот же Дейви Зельке сделал дубль и вновь вывел свою команду вперед.

    Бундеслига.
    «Байер» — «Кельн» 1:2.
    Голы: 0:1 — 14 Зельке, 1:1 — 28 Адли, 1:2 — 36 Зельке«Байер»: Градецки, Фримпонг, Та (Азмун, 81), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Паласиос, 57), Андрих, Амири (Гложек, 57), Виртц, Диаби, Адли (Бельараби, 89)«Кельн»: Швэбе, Шмитц, Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 65), Схири, Любичич (Хусейнбашич, 86), Майна (Адамян, 86), Тильманн (Олесен, 65), Зельке (Тиггес, 71)Предупреждения: Тильманн (45), Олесен (69), Зельке (71), Адли (80), Шабо (80), Майна (80), Шмитц (83)

    После этого матча «Кельн» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги (38 очков). «Байер» — на 6-й строчке (48).

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