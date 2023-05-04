Экс-наставник сборной Словакии возглавил Киргизию

назначен новым главным тренером национальной сборной Киргизии, сообщает Футбольный союз страны.

Отмечается, что всего было рассмотрено 30 кандидатов, из которых выбрали пять, наиболее подходящих на этот пост. В итоге Исполком решил избрать Тарковича. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Предыдущим его местом работы была сборная Словакии, откуда его уволили прошлым летом. Он выводил национальную команду в финальную стадию Евро-2020. Также он тренировал «Жилину», «Татран», «Кошице».

«Я благодарен президенту Киргизского футбольного союза за оказанное мне доверие. У нас большие планы, постараемся сделать все по плану», — сказал Таркович.