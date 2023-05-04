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    Экс-наставник сборной Словакии возглавил Киргизию

    Футбол Сборная Словакии Сборная Киргизии АФК
    Штефан Таркович назначен новым главным тренером национальной сборной Киргизии, сообщает Футбольный союз страны.

    Штефан Таркович
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    Штефан Таркович

    Отмечается, что всего было рассмотрено 30 кандидатов, из которых выбрали пять, наиболее подходящих на этот пост. В итоге Исполком решил избрать Тарковича. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

    Предыдущим его местом работы была сборная Словакии, откуда его уволили прошлым летом. Он выводил национальную команду в финальную стадию Евро-2020. Также он тренировал «Жилину», «Татран», «Кошице».

    «Я благодарен президенту Киргизского футбольного союза за оказанное мне доверие. У нас большие планы, постараемся сделать все по плану», — сказал Таркович.

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