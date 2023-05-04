«ПСЖ» усилил охрану домов Месси и Неймара после протеста фанатов

Лионель Месси и Неймар Фото: globallookpress.com
Ранее на этой неделе ультрас «ПСЖ» протестовали перед офисным зданием клуба с требованиями перемен в команде.
Фанаты скандировали оскорбления в адрес Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.
«ПСЖ» также усилил присутствие охранников в тренировочном центре на стадионе «Камп-де-Лож».
Напомним, «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию