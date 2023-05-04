«ПСЖ» усилил охрану домов Месси и Неймара после протеста фанатов

пришлось усилить охрану домовпосле агрессивных протестов болельщиков, сообщает RMC Sport.

Ранее на этой неделе ультрас «ПСЖ» протестовали перед офисным зданием клуба с требованиями перемен в команде.

Фанаты скандировали оскорбления в адрес Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти, главного тренера Кристофа Галтье и президента Нассера Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» также усилил присутствие охранников в тренировочном центре на стадионе «Камп-де-Лож».

Напомним, «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию