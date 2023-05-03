Тикнизян: В Армении за сборную болеет вся страна, потому что там нет Fan ID

Защитник московского «Локомотива»поделился впечатлениями от дебютного матча в составе сборной

«Атмосфера во время первого матча за Армению была замечательной. Большой контраст в плане присутствия болельщиков в Армении и в России. Там болеет вся страна, потому что там нет того же Fan ID.

Сами знаете, что такое игра между Арменией и Турцией. К сожалению, мы проиграли тот матч, но верю, что наши лучшие результаты впереди», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.