Орлов: Не думаю, что уход Кузяева станет большой потерей для «Зенита»

Комментаторвысказался о возможном переходе полузащитникав турецкий клуб

«В последние дни в прессе гуляет информация о том, что Кузяев летом может перейти в турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк", за который уже выступает Магомед Оздоев. Ни подтвердить, ни опровергнуть ее я не могу. Но Далер же уже дал понять, что не намерен продлевать контракт с "Зенитом". Значит, похоже, уйдет. Что ж, он имеет на это полное моральное право. Немало сделал для питерцев, для титулов, трофеев. Сейчас, видимо, решил сменить обстановку. Возможно, хочет поиграть в еврокубках. Другое дело, немного смущает место его возможной новой команды в турнирной таблице чемпионата Турции. Но это уже личный выбор Кузяева. Как решит, так и будет.

Не думаю, что его уход станет большой потерей для "Зенита". Да, весной он часто выходил в стартовом составе команды Семака, но его КПД снизился по сравнению с осенью. Пропала какая-то искра в его игре, ушло вдохновение. Да и пенальти он не забивал. Не умаляя его заслуг перед клубом, думаю, в "Зените" найдут замену Кузяеву. Ему уже 30. С его уходом разгрузится зарплатная ведомость, "Зенит" даст шанс более молодым исполнителям. Так что это естественный процесс. Футбол — это бизнес», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 30 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.