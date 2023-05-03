«Краснодар» — «Акрон»: счет матча 0:0, по пенальти 4:2, обзор

В полуфинальном матче Пути регионов Кубка Россиив родных стенах в серии пенальти переигрализ Тольятти.

Основное время завершилось без голов, а послематчевая серия одиннадцатиметровых ударов завершилась в пользу краснодарцев, которые забили все четыре удара, а тольяттинцы дважды сплоховали.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Краснодар — Акрон 1:0 Голы: : (48'), : Эдуард Сперцян (пенальти) (1'), : Константин Савичев (пенальти) (1'), : Джон Кордоба (пенальти) (2'), : Ильзат Ахметов (пенальти) (3'), : Абу-Саид Эльдарушев (пенальти) (3'), : Жоау Батчи (пенальти) (4') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Петров, Кайо Панталеан, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Эдуард Сперцян, Михайло Баньяц, Кевин, Ильзат Ахметов, Джон Кордоба, Жоау Батчи Акрон: Сергей Волков, Константин Савичев, Илья Зуев, Джамалдин Ходжаниязов, Данил Полубояринов, Антон Килин, Сергей Макаров, Иван Чудин, Евгений Песегов, Андрес Понсе, Никита Салтыков Предупреждения: Хуниор Алонсо (65'), Джон Кордоба (80')

Таким образом, «Краснодар» пробился в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, который ранее проиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ.