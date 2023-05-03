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    Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» в матче финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил игру своей команды в матче финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:2).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Неприятно видеть грустные лица, мы все расстроились, как и весь стадион. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо. Расстроены, что не вышли в финал сразу. Но надо идти дальше, шанс не потерян.

    К сожалению, в каждом матче имеем дисквалификацию, и у нас ограничены замены. С ЦСКА важно уметь забивать, выходить из‑под прессинга», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

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