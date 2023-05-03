Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» в матче финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА

Виктор Гончаренко Фото: globallookpress.com
«Неприятно видеть грустные лица, мы все расстроились, как и весь стадион. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо. Расстроены, что не вышли в финал сразу. Но надо идти дальше, шанс не потерян.
К сожалению, в каждом матче имеем дисквалификацию, и у нас ограничены замены. С ЦСКА важно уметь забивать, выходить из‑под прессинга», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
«Урал» еще может выйти в суперфинал Кубка России, если обыграет победителя матча «Краснодар» — «Акрон». Следующий матч екатеринбургская команда проведет 7 мая с «Пари НН» в рамках РПЛ.