Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» в матче финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА

Главный тренероценил игру своей команды в матче финала Пути РПЛ Кубка России с(1:2).

«Неприятно видеть грустные лица, мы все расстроились, как и весь стадион. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо. Расстроены, что не вышли в финал сразу. Но надо идти дальше, шанс не потерян.

К сожалению, в каждом матче имеем дисквалификацию, и у нас ограничены замены. С ЦСКА важно уметь забивать, выходить из‑под прессинга», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

«Урал» еще может выйти в суперфинал Кубка России, если обыграет победителя матча «Краснодар» — «Акрон». Следующий матч екатеринбургская команда проведет 7 мая с «Пари НН» в рамках РПЛ.