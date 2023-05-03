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    «Урал» переиграл ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

    «Урал» — ЦСКА: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России ЦСКА Урал
    В ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА на выезде одолел «Урал» из Екатеринбурга со счетом 2:1.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    На голы Хесуса Медины и Федора Чалова хозяева ответили точным ударом Рая Влута с пенальти.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Урал — ЦСКА 1:2
    Голы: : (8'), 0:1 Хесус Медина (45+3'), 1:1 Рай Влут (пенальти) (51'), 1:2 Фёдор Чалов (57') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Лазар Ранджелович, Рай Влут, Cisse I., Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Эрик Бикфалви ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан, Diveyev I., Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Хесус Медина, Oblyakov I., Антон Заболотный, Константин Кучаев Предупреждения: Силвие Бегич (67'), Илья Помазун (90+4')

    ЦСКА вышел в финал Кубка России, а «Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.

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