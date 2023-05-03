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    «Факел» опубликовал обращение к главе судейского комитета РФС

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    На официальном сайте «Факела» опубликовано обращение к главе судейского комитета РФС Павлу Каманцеву с требованием объяснить решение заменить главного судьи предстоящего матча 25-го тура РПЛ с «Ростовом» с Виталия Мешкова на Евгения Кукуляка.

    Евгений Кукуляк
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    Евгений Кукуляк

    «Уважаемый Павел Юрьевич! Просим Вас незамедлительно прокомментировать решение о замене главного арбитра на матче 26-го тура МИР РПЛ "Ростов" — "Факел". На официальных ресурсах РФС появилась информация о замене в связи с рецидивом травмы судьи Виталия Мешкова.

    Просим рассказать широкой футбольной общественности о ходе восстановления данного арбитра и сроках реабилитации.

    В случае необходимости футбольный клуб "Факел" готов оказать всю необходимую медицинскую помощь и организовать консультации с ведущими спортивными реабилитологами страны», — гласит официальное заявление клуба, опубликованное в телеграм-канале «Факела».

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    • Матч между «Ростовом» и «Факелом» состоится 6 мая. Напомним, что РФС объявил о назначении на матч Мешкова, однако позднее заменил арбитра на Кукуляка, сославшись на рецидив травмы.

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