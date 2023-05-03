Евсеев — о «Факеле»: Видно, что команда боевая

Новый главный тренер воронежскогоподелился первыми впечатлениями от назначения на пост наставника воронежцев.

«Первые эмоции только положительные. Видно, что команда боевая, что футболисты осознают, какая на них ответственность. Условия для работы тоже хорошие. Есть и искусственное поле, и натуральное — хорошего качества, кстати. Медицинский кабинет оснащён всем необходимым, раздевалки комфортные. Всё необходимое есть, словом.

Насколько я хорошо знаком с возможностями футболистов? С некоторыми из парней уже работал — с Кириллом Сусловым, например, с Ираклием Квеквескири. С Серёжей Брызгаловым успел поиграть, когда он только начинал выступать за "Сатурн". С большинством уже пересекался, ребята были соперниками моих клубов, я видел их в деле. Но, конечно, я ещё продолжаю изучать футболистов», — приводит слова Евсеева пресс-служба «Факела».