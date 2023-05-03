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    Анчелотти: «Реал» становится особенным, когда дело касается мотивации

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после поражения от «Реала Сосьедад» в матче 33-го тура Ла Лиги (0:2).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Первый тайм мы бились, пропустили гол, а потом была красная карточка. Это было сложно. Сейчас наступает очень важный для нас момент. Мы должны быть готовы.

    Если мы избежим ошибок, которые допускали в последнее время, то в следующих двух играх прибавим. Мы будем в порядке к матчам с "Сити".

    Эта команда особенная, когда дело касается мотивации. Мы понизили уровень в Ла Лиге, но у нас есть два турнира, и мы посмотрим, сможем ли мы исправить конец сезона», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» с 68 очками идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 14 очков. «Реал Сосьедад» набрал 61 очко и занимает четвертое место.

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