«Севилья» — «Жирона»: счет матча 0:2, обзор голов

Точными ударами отметились Хуанпе и Валентин Кастельанос.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Жирона 0:2
Голы: 0:1 Хуанпе (23'), 0:2 Валентин Кастеллано (55') Севилья: Марко Дмитрович, Гонсало Монтьель, Луак Баде, Неманья Гудель, Маркос Акунья, Фернандо (Сусо, 60'), Алехандро Гомес (Иван Ракитич, 60'), Пап Гуй (Рафаэль Мир Висенте, 75'), Лукас Окампос, Юссеф Эн-Несири, Бриан Хиль (Эрик Ламела, 82') Жирона: Валентин Кастеллано (Рейниер, 73'), Родриго Рикельме, Ориоль Ромеу Видаль, Иван Мартин, Виктор Цыганков, Мигель Гутьеррес (Валери Фернандес, 73'), Хуанпе, Хавьер Эрнандес (Александр Калленс, 64'), Сантьяго Буэно, Ян Коуту, Пауло Гассанига Предупреждения: Неманья Гудель (4'), Александр Калленс (84')
Календарь и таблица испанской Примеры
Победа позволила «Жироне» набрать 44 очка и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У «Севильи» 41 пункт и одиннадцатая строчка.