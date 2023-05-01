Нагорных рассказал о трансферных планах «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива»рассказал о нюансах трансферной политики клуба.

«"Локомотив" намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков. Давайте проанализируем их перечень. Вы с первого раза выйдете на те фамилии, которые назвали.

Но только этими фамилиями наш интерес не ограничивается. Еще раз скажу, что мы хотим видеть в составе лучших молодых российских игроков, мы хотим их развивать для "Локомотива", для сборной России», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 25 туров.