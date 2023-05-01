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    «Алания» минимально переиграла «Арсенал»

    «Алания» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 29-го тура Первой лиги России «Алания» в родных стенах переиграла «Арсенал» со счетом 2:1.

    «Алания»
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    «Алания»

    Победу владикавказцам принес дубль Николая Гиоргобиани. Единственный гол туляков на свой счет записал Максим Кайнов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Арсенал Тула 2:1
    Голы: 1:0 Николай Гиоргобиани (35'), 1:1 Максим Кайнов (48'), 2:1 Николай Гиоргобиани (57') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Николай Гиоргобиани, Сослан Качмазов, Хетаг Хосонов, Ислам Машуков, Андрей Мазурин, Константин Плиев, Заур Тарба, Алан Цараев Арсенал Тула: Егор Шамов, Кирилл Большаков, Джордже Деспотович, Арутюн Григорян, Илья Кулешин, Ираклий Манелов, Кирилл Панченко, Алексей Померко, Илья Сериков, Артём Сокол, Александр Ставпец Предупреждения: Хетаг Хосонов (14'), Илья Кулешин (29'), Андрей Мазурин (51'), Александр Ставпец (66'), Алексей Померко (77') Удаление: Заур Тарба (44')

    Таким образом, «Алания» набрала 51 очко и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. У «Арсенала» 37 пунктов и одиннадцатая строчка.

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