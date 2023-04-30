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    Стали известны составы на матч 25-го тура РПЛ «Оренбург» — «Пари НН»

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    «Оренбург» и «Пари НН» опубликовали составы на матч 25-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    «Оренбург»: Сысуев, Хотулёв, Гойкович, Стаматов, Эктов, Капленко, Марин, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

    «Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Глушаков, Калинский, Соколов, Михайлов, Яковлев.

  • Оренбург — Пари НН. Смотреть онлайн матча 30.04.2023. Прямая трансляция в 14:00
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    • Матч между этими командами состоится 30 апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом матча можно тут.

    «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Пари НН» располагаются на 13-й позиции (22).

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