Сегодня в 18:00 по московскому времени «Фулхэм» на стадионе «Крэйвен Коттендж» сыграет против «Манчестер Сити». За ходом матча 32-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Фулхэм»

Лондонский клуб набрал 45 очков в 32-х матчах и на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «дачников» 13 побед, 6 ничьих и 13 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 44:43.

В предыдущем туре «Фулхэм» играл на выезде против набравшей ход «Астон Виллы» Унаи Эмери. Исход встречи решил единственный гол защитника «вилланов» Тайрона Мингза, отличившегося на 22-й минуте игры.

Таким образом, после двух подряд побед над «Эвертоном» (3:1) и «Лидсом» (2:1) подопечные Марку Силвы уступили в третий раз за последние 5 матчей. За этот период «дачники» также потерпели поражений от «Борнмута» (1:2) и «Вест Хэма» (0:1).

«Манчестер Сити»

«Горожане» на данный момент занимают второе место в турнирной таблице, набрав 73 очка в 31-м матче. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 2 балла, но при этом «Манчестер Сити» сыграл на 2 матча меньше. На счету подопечных Хосепа Гвардиолы 23 победы, 4 ничьи и 4 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команд составляет 82:29.

В предыдущем туре «Манчестер Сити» добился важнейшей победы в борьбе за чемпионство, разгромив дома «Арсенал» со счетом 4:1. Дублем в составе «горожан» отметился Де Брюйне, еще по одному голу записали в своей актив Стоунз и Холанн. Таким образом, судьба титула теперь находится полностью в руках «Манчестер Сити» и в случае победы над «Фулхэмом» действующие чемпионы Англии возглавят турнирную таблицу.

Победа над «Арсеналом» стала для «горожан» 7-й подряд в АПЛ, а общая беспроигрышная серия «Манчестер Сити» во всех турнирах достигла 17-ти матчей.

Личные встречи

В первом круге «Манчестер Сити» дома вырвал победу на 90-й минуте, обыграв соперника со счетом 2:1. «Горожане» выиграли 13 последних очных матчей. Последний раз «Фулхэм» праздновал победу над «Манчестер Сити» в 2009 году. Тот матч 32-го тура АПЛ закончился гостевой победой дачников со счетом 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.00.