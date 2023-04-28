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    Митрофанов: Наша задача — вернуться на показатели средней посещаемости в 19 тысяч человек

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о посещаемости матчей чемпионата России.

    С этого года болельщики могут посещать матчи РПЛ только при наличии Fan ID
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    С этого года болельщики могут посещать матчи РПЛ только при наличии Fan ID

    «Мы говорили об увеличении количества людей, которые будут ходить на стадионы, о стоимости билетов. Первая задача — вернуться на показатели посещаемости 2018-2019 годов, где средняя посещаемость составляла около 19 тысяч.

    Мы бы хотели для начала вернуться на эту цифру. Сейчас у нас два клуба делают максимум средней посещаемости — "Зенит" и "Факел". Мы бы хотели, чтобы и они еще больше увеличили посещаемость, и все остальные. Я знаю, что это возможно.

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    • Я работал в клубе, прекрасно представляю, что дорогу осилит идущий. У нас профессиональные руководители клубов. Они справятся с этой задачей», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, с этого года болельщики могут посещать матчи РПЛ только при наличии Fan ID.

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