Игнашевич: Эффективность и результат важнее общей эстетики

Главный тренеррассказал о стиле игры своей команды, сравнив его с футболом, который ставит

«Да, мы хотим всё держать под контролем. У нас есть много тренеров, которые отвечают за свой участок работы, в этом наша сила. Я думаю, все прекрасно знают правило — дисциплина бьёт класс.

По стилю игры я скорее там, где Клопп. Мне нравится агрессивная игра на протяжении 90 минут, мне нравится доминировать, играть результативно и эффективно. Эффективность и результат важнее общей эстетики.

Ребята горят идеей выхода в РПЛ, вы это видите на футбольном поле. Мне в этом смысле проще, я всю карьеру решал подобные задачи, мне здесь очень комфортно», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

«Балтика» занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги с 57-ю очками в активе. Ближайший преследователь («Рубин») отстает от калининградской команды на 4 очка.