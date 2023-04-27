ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство
  • 11:44
    • «Ньюкасл» готов заплатить 31 млн фунтов за полузащитника «Интера»
  • 11:32
    • Семак рассказал, в каком случае Малком и Клаудиньо могут покинуть «Зенит»
  • 11:12
    • «Динамо» может продлить контракт со Смоловым
    Все новости спорта

    Игнашевич: Эффективность и результат важнее общей эстетики

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Балтика
    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о стиле игры своей команды, сравнив его с футболом, который ставит Юрген Клопп в «Ливерпуле».

    Сергей Игнашевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич

    «Да, мы хотим всё держать под контролем. У нас есть много тренеров, которые отвечают за свой участок работы, в этом наша сила. Я думаю, все прекрасно знают правило — дисциплина бьёт класс.

    По стилю игры я скорее там, где Клопп. Мне нравится агрессивная игра на протяжении 90 минут, мне нравится доминировать, играть результативно и эффективно. Эффективность и результат важнее общей эстетики.

    Ребята горят идеей выхода в РПЛ, вы это видите на футбольном поле. Мне в этом смысле проще, я всю карьеру решал подобные задачи, мне здесь очень комфортно», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    «Балтика» занимает 1-е место в турнирной таблице Первой лиги с 57-ю очками в активе. Ближайший преследователь («Рубин») отстает от калининградской команды на 4 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На своем льду ЦСКА не отдаст победу «Ак Барсу»
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Победит ли «Тоттенхэм» после смены тренера «МЮ»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Оставит ли «Ньюкасл» в зоне вылета «Эвертон»?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  4.09
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры