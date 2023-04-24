Президент «Урала» о серии поражений в РПЛ: Нормально ребята играют, нет никакого кризиса

Президент «Урала»признался, что не видит повода для беспокойства в связи с тем, что команда проиграла пять предыдущих матчей в РПЛ.

«Нет никакого кризиса. Ребята играют нормально — с ЦСКА, в том числе нормально играли и в чемпионате (в РПЛ "Урал" уступил "армейцам" со счетом 1:2 — прим.).

Может быть, в каких-то играх нам не хватало Виктора Михайловича (главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на три матча за нецензурную брань — прим.).

Они же наказали футболистов, а не главного тренера. Я рядом был — он ничего такого не сказал. А даже если бы и сказал, накажите денежным штрафом, чтобы он сделал выводы. А так наказали команду — тренер все равно работал с командой, но не мог находиться на скамейке», — приводит слова Иванова ТАСС.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров.