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    Батчи: Команда сыграла хорошо, но разочарованы результатом

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    Полузащитник «Краснодара» Батчи подвел итоги матча 24-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (3:4).

    Батчи: Команда сыграла хорошо, но разочарованы результатом
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    «Команда сыграла хорошо. Мы проделали хорошую работу и сыграли хорошо. Просто иногда не получается контролировать то, что происходит в матче. Разочарованы результатом.

    Что касается гола, когда я бежал с игроком защиты "Спартака", я увидел большое количество пространства. Увидел хороший шанс забить и побежал. Откуда такая скорость? Особо не тренирую. У меня изначально хорошая скорость. Это моя характеристика — я её использую как могу», — цитирует Батчи «Чемпионат».

    После этого матча «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Краснодар» — на 7-й позиции (38).

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